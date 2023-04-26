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16:11, 26 апреля 2023Мир

Чехия ввела санкции против патриарха Кирилла

Правительство Чехии ввело санкции против патриарха Московского Кирилла
Патриарх Кирилл

Патриарх Кирилл. Фото: Комсомольская Правда / Globallookpress.com

Правительство Чехии решило ввести санкции против патриарха Московского Кирилла. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД страны.

По информации агентства, глава Русской Православной Церкви стал первым физическим лицом из России, попавшим в новый санкционный список Праги. Этот список был согласован еще в январе, когда в Чехии вступил в силу национальный «закон Магнитского». Он позволяет вводить санкции против лиц, нарушающих права человека, но избегающих рестрикций Европейского союза (ЕС).

Уточняется, что рестрикции против патриарха Кирилла ввели из-за его поддержки действий российских сил на Украине. Ограничения предполагают запрет въезда в Чехию и заморозку активов на территории страны.

В июле сообщалось, что Канада также ввела санкции против патриарха Кирилла, назвав его одним из «агентов дезинформации» и уличив в ответственности за события на Украине. Кроме того, в июне он попал под ограничительные меры Великобритании.

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Виктория Кондратьева
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