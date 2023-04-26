Двойник Ким Кардашьян умерла во время очередной пластической операции

Двойник Ким Кардашьян Гуркани умерла от сердечного приступа во время пластической операции

Американская модель OnlyFans Кристина Гуркани скончалась во время очередной пластической операции. Подробности ее гибели публикует Daily Mail.

34-летний двойник телезвезды Ким Кардашьян умерла от обширного сердечного приступа, произошедшего при хирургическом вмешательстве. Врачи оказали манекенщице необходимую помощь, однако им не удалось ее спасти.

По информации издания, семья манекенщицы, которая первая сообщила о ее смерти, открыла сбор средств на похороны с помощью платформы GoFundMe. Известно, что церемония погребения, на которую уже собрали 3500 долларов (286 тысяч рублей) из желаемых 40 тысяч долларов (3,2 миллиона рублей), состоится 4 мая.

В мае 2022 года жительница Москвы также умерла после пластической операции в дагестанской клинике. Процедуру проводили в одной из клиник, которая расположена в Центральном районе города.