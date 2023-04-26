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11:33, 26 апреля 2023Ценности

Двойник Ким Кардашьян умерла во время очередной пластической операции

Двойник Ким Кардашьян Гуркани умерла от сердечного приступа во время пластической операции

Фото: @ashtens_empire

Американская модель OnlyFans Кристина Гуркани скончалась во время очередной пластической операции. Подробности ее гибели публикует Daily Mail.

34-летний двойник телезвезды Ким Кардашьян умерла от обширного сердечного приступа, произошедшего при хирургическом вмешательстве. Врачи оказали манекенщице необходимую помощь, однако им не удалось ее спасти.

По информации издания, семья манекенщицы, которая первая сообщила о ее смерти, открыла сбор средств на похороны с помощью платформы GoFundMe. Известно, что церемония погребения, на которую уже собрали 3500 долларов (286 тысяч рублей) из желаемых 40 тысяч долларов (3,2 миллиона рублей), состоится 4 мая.

В мае 2022 года жительница Москвы также умерла после пластической операции в дагестанской клинике. Процедуру проводили в одной из клиник, которая расположена в Центральном районе города.

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Карина Черных
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