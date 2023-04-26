Московские школьники повторно сдали пробный ЕГЭ

Вице-мэр Ракова рассказала о завершении второй волны пробных ЕГЭ у московских школьников

В апреле московские школьники повторно написали пробные работы в формате Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по основным предметам. Возможность во второй раз сдать тренировочный экзамен перед настоящим ЕГЭ позволила в динамике оценить уровень знаний выпускников и степень их психологической готовности, заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, первые «пробники» московские одиннадцатиклассники написали осенью в рамках нового формата обучения с акцентом на подготовку к ЕГЭ, что помогло выявить темы, требующие проработки. Школы на основании результатов этих работ смогли распределить учеников по группам, чтобы те смогли посещать практикумы по подготовке к ЕГЭ, исходя из уровня подготовки.

Сейчас школьники повторно написали пробные ЕГЭ, чтобы закрепить пройденный материал и знание самой процедуры экзамена. Такие самопроверки позволят им избежать лишнего стресса во время реальных экзаменов, причем не только выпускникам, но и их родителям. До начала основного периода ЕГЭ остался месяц. У ребят еще есть время, чтобы учесть свои ошибки и проработать сложные темы Анастасия Ракова вице-мэр Москвы

Московские школьники могут прорабатывать сложные темы не только на практикумах с учителями, но и самостоятельно. Для этого в «Библиотеке "МЭШ"» в этом году разместили более 300 видеоразборов заданий по каждому предмету, которые записали лучшие педагоги столицы. Также выпускникам доступны видеоуроки, интерактивные пособия, советы учителей-профильников по эффективному распределению времени на экзамене. Помимо этого, школьники могут изучить рекомендации экспертов и советы психологов о том, как избежать стресса во время подготовки к ЕГЭ и на самом экзамене.

Готовиться к ЕГЭ по-новому московские школьники начали с февраля. На протяжении практически трех месяцев они посещают практикумы по выбранным предметам. На занятиях выпускники разбирают экзаменационные задания и отрабатывают сложные темы. При этом количество уроков осталось прежним: освоение школьной программы по некоторым предметам, изучаемым на базовом уровне, закончилось к февралю, и практикумы заняли их место в расписании.

В расписании выпускников остались профильные предметы для изучения на углубленном уровне, а также математика, история, обществознание, литература и физкультура. Кроме того, обязательным для всех стал практикум по русскому языку.