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14:01, 26 апреля 2023Мир

Политолог назвал последствия поражения Эрдогана на выборах

Политолог Леви назвал возможное поражение Эрдогана проблемой для России

Фото: Chris McGrath / Getty Images

Если действующему президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану не удастся одержать победу на выборах, ему на смену может прийти лидер, более расположенный к сотрудничеству с Западом, чем с Россией. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил политолог Дмитрий Леви.

«Эрдоган занимает достаточно прагматичную позицию поиска баланса между сотрудничеством с Россией и Западом, действуя, естественно, в интересах Турции. Он персона статичная, предсказуемая, очень всех устраивающая с точки зрения системного подхода к анализу международных отношений. Но новое лицо будет нуждаться и в новой позиции», — заметил Леви.

Новый лидер обязан принести с собой перемены — в данном случае ему придется выбирать между Западом и Россией, считает политолог.

«Внутриполитическая ситуация оказывается не очень удачной для Эрдогана. Здесь и последствия землетрясения, и инфляция, и высокий уровень коррумпированности общества, силовых структур. Кроме того, имеет место и раздражение по отношению к человеку, который слишком долго у власти. Это идеологически раздражает молодежь», — отметил Леви.

По его мнению, чтобы справиться с этой проблемой, Эрдогану необходимо искать ярких людей, новые лица к себе в команду, которые создадут эффект обновления при сохранении текущего курса. В противном случае позиции действующего главы государства продолжат ослабевать.

Думаю, сейчас Эрдоган устоит. Ресурсов у него много. Вопрос только, на какой срок: если Эрдоган будет игнорировать молодежь, стремление к переменам, изменения могут произойти совершенно неожиданно. А это уже будет плохо для России, потому что любое новое лицо захочет и обновления курса

Дмитрий Левиполитолог

Ранее стало известно, что врачи запретили президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану выступать на публике накануне выборов, которые пройдут в стране 14 мая. Также сообщалось о некотором падении рейтинга Эрдогана относительно его оппонентов.

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Варвара Кошечкина
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