Политолог назвал последствия поражения Эрдогана на выборах

Политолог Леви назвал возможное поражение Эрдогана проблемой для России

Если действующему президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану не удастся одержать победу на выборах, ему на смену может прийти лидер, более расположенный к сотрудничеству с Западом, чем с Россией. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил политолог Дмитрий Леви.

«Эрдоган занимает достаточно прагматичную позицию поиска баланса между сотрудничеством с Россией и Западом, действуя, естественно, в интересах Турции. Он персона статичная, предсказуемая, очень всех устраивающая с точки зрения системного подхода к анализу международных отношений. Но новое лицо будет нуждаться и в новой позиции», — заметил Леви.

Новый лидер обязан принести с собой перемены — в данном случае ему придется выбирать между Западом и Россией, считает политолог.

«Внутриполитическая ситуация оказывается не очень удачной для Эрдогана. Здесь и последствия землетрясения, и инфляция, и высокий уровень коррумпированности общества, силовых структур. Кроме того, имеет место и раздражение по отношению к человеку, который слишком долго у власти. Это идеологически раздражает молодежь», — отметил Леви.

По его мнению, чтобы справиться с этой проблемой, Эрдогану необходимо искать ярких людей, новые лица к себе в команду, которые создадут эффект обновления при сохранении текущего курса. В противном случае позиции действующего главы государства продолжат ослабевать.

Думаю, сейчас Эрдоган устоит. Ресурсов у него много. Вопрос только, на какой срок: если Эрдоган будет игнорировать молодежь, стремление к переменам, изменения могут произойти совершенно неожиданно. А это уже будет плохо для России, потому что любое новое лицо захочет и обновления курса Дмитрий Леви политолог

Ранее стало известно, что врачи запретили президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану выступать на публике накануне выборов, которые пройдут в стране 14 мая. Также сообщалось о некотором падении рейтинга Эрдогана относительно его оппонентов.