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20:06, 26 апреля 2023Забота о себе

Раскрыты причины имитации оргазма женщинами

Секс-коуч Кондрашева заявила, что женщины имитируют оргазм из желания порадовать мужчину

Фото: unsplash

Секс-коуч, директор Центра семейного и сексуального образования Secrets Елена Кондрашева в беседе с «Лентой.ру» раскрыла две основные причины, по которым женщины имитируют оргазм во время интимной близости.

Самой распространенной причиной имитации оргазма Кондрашева назвала желание порадовать мужчину. Однако, по мнению специалистки, в этом случае ложь не пойдет на благо отношениям: решившись на обман, женщина окажет «медвежью услугу» и себе, и своему партнеру. Если он будет уверен, что все делает правильно, ему нет смысла искать другие способы доставить возлюбленной подлинное удовольствие. В итоге женщине придется снова и снова притворяться, чтобы «отыграть неудачную роль», заявила секс-коуч.

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Также решение имитировать оргазм может быть продиктовано страхом показаться мужчине «неидеальной», продолжила Кондрашева.

Этот страх может возникнуть из-за постоянных рассказов партнера о его предыдущих сексуальных победах. Женщине не хочется показаться такому мужчине холодной, фригидной, «ненормальной» и разочаровать его недостаточно ярким проявлением оргазма. Однако не стоит забывать, что чувствительность у всех людей разная. Одни женщины во время оргазма кричат, стонут и плачут, а другие — лишь слегка дернутся. И та и другая реакция совершенно нормальна!

Елена Кондрашевасекс-коуч

Секс-коуч призвала женщин не сравнивать себя с другими и ориентироваться исключительно на собственные ощущения и реакцию на интимные ласки. Если же мужчина решит обесценить ощущения партнерши и попытается оправдать свою неудачу тем, что с женщиной «что-то не так», есть смысл задуматься, стоит ли продолжать такую связь, подытожила Кондрашева.

Ранее сексолог Сара Мулиндва посоветовала с осторожностью отнестись к новой игре в постели, во время которой мужчина давит женщине на живот. Эта техника не лишена смысла, поскольку внешнее воздействие дает дополнительную стимуляцию эрогенных зон, однако это может причинить боль, уверена специалистка.

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Наталья Обрядина
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