Военный аналитик заявил о вступлении конфликта на Украине в новую фазу

Военный аналитик Sky News Кларк: конфликт на Украине вступил в новую фазу

Несмотря на то, что Киев не решил начать полномасштабное контрнаступление, конфликт на Украине вступил в новую фазу. Такое мнение выразил военный аналитик Sky News, профессор Майкл Кларк.

«Я считаю, что мы наблюдаем начало серии финтов и обманов, вероятно, с обеих сторон», — заявил он. При этом эксперт отметил, что если Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют «какой-то сюрприз», то Киеву необходимо «еще немного времени» на подготовку.

Кларк также обратил внимание, что ВСУ необходимо накапливать оружие, поскольку некоторые страны НАТО медленно поставляют обещанное вооружение.

Ранее Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что конфликт на Украине перешел в новую фазу «логистического» противостояния на истощение. Он признал, что Североатлантический альянс к настоящему моменту исчерпал запасы артиллерийских снарядов для поставок Киеву.