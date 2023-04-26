ФБР поможет Украине собрать доказательства для обвинений против России

Reuters: Украина сотрудничает с ФБР США для сбора доказательства о «преступлениях» России

Украина сотрудничает с Федеральным бюро расследований (ФБР) США и американскими компаниями для сбора доказательств «преступлений» российских военных. Об этом пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленные источники.

ФБР, в частности, помогают Киеву собирать данные о геолокации, ДНК, части тела, найденные в зоне боевых действий, и другую информацию с мобильных телефонов, а еще — помогают «выявить российских коллаборационистов и шпионов».

Украинские власти сами собирают цифровую информацию с полей сражений, заявил специальный агент ФБР, ранее работавший атташе по юридическим вопросам агентства в Украине, Алексей Кобзанец. Представители Бюро, в свою очередь, помогают проанализировать ее.

«Следующим шагом станет работа с национальными поставщиками услуг в США и передача [Украине] этой информации», — добавил Кобзанец.

В марте этого года Комиссия ООН признала, что расстрелы военнослужащими украинской армии российских военнопленных являются военными преступлениями. Москву также обвинили в совершении таких преступлений, но председатель Комиссии Эрик Мёсе заявил, что признаков геноцида на территории страны нет.