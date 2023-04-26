В Казани собрались высадить три миллиона цветов к лету

В Казани к лету высадят три миллиона цветов и установят 50 объемных цветочных фигур

В Казани к лету высадят три миллиона цветов и установят 50 объемных цветочных фигур. О том, как преобразится город, рассказали в мэрии.

В пресс-службе указали, что мэр Ильсур Метшин лично осмотрел теплицы муниципального унитарного предприятия по содержанию зеленых насаждений Казани (МУП «Горводзеленхоз»). Градоначальник подчеркнул, что местные власти всегда уделяют внимание цветочному оформлению города, и этот год не станет исключением.

«Только силами сотрудников "Горводзеленхоза" будет высажено 1,5 миллиона цветов, оформлено 50 объемных цветочных фигур и 2 тысячи кашпо, которыми украсят улицы для жителей и гостей столицы», — рассказал он, указав, что с учетом цветочной рассады от других компаний, в общей сложности город украсят порядка трех миллионов цветов.

Ранее аналитики сервиса «Суточно.ру» назвали города с подорожавшей арендой жилья на майские праздники.