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11:51, 26 апреля 2023Моя страна

В Казани собрались высадить три миллиона цветов к лету

В Казани к лету высадят три миллиона цветов и установят 50 объемных цветочных фигур

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Казани к лету высадят три миллиона цветов и установят 50 объемных цветочных фигур. О том, как преобразится город, рассказали в мэрии.

В пресс-службе указали, что мэр Ильсур Метшин лично осмотрел теплицы муниципального унитарного предприятия по содержанию зеленых насаждений Казани (МУП «Горводзеленхоз»). Градоначальник подчеркнул, что местные власти всегда уделяют внимание цветочному оформлению города, и этот год не станет исключением.

«Только силами сотрудников "Горводзеленхоза" будет высажено 1,5 миллиона цветов, оформлено 50 объемных цветочных фигур и 2 тысячи кашпо, которыми украсят улицы для жителей и гостей столицы», — рассказал он, указав, что с учетом цветочной рассады от других компаний, в общей сложности город украсят порядка трех миллионов цветов.

Ранее аналитики сервиса «Суточно.ру» назвали города с подорожавшей арендой жилья на майские праздники.

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Варвара Кошечкина
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