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23:59, 26 апреля 2023Культура

Умер режиссер мультфильма «Про Веру и Анфису» Фомин

В возрасте 84 лет умер режиссер мультфильма «Про Веру и Анфису» Фомин
Валерий Фомин

Валерий Фомин. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В возрасте 84 лет умер режиссер-мультипликатор Валерий Фомин, автор анимационных проектов Свердловской киностудии. Об этом шеф-редактор «Союзмультфильма» Сергей Капков написал в своем Telegram-канале.

«Умер Валерий Иванович Фомин — блистательный режиссер, прародитель свердловской анимации», — написал он. Причина и место смерти не сообщаются.

Помимо «Про Веру и Анфису», Фомин срежиссировал мультфильмы «По щучьему велению» и «Сказка о Комаре Комаровиче».

В марте стало известно о смерти российского режиссера документального кино, писателя и защитника дикой природы Василия Солкина. Он скончался после тяжелой болезни в возрасте 64 лет.

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Юлия Мискевич
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