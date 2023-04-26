В возрасте 84 лет умер режиссер мультфильма «Про Веру и Анфису» Фомин

В возрасте 84 лет умер режиссер-мультипликатор Валерий Фомин, автор анимационных проектов Свердловской киностудии. Об этом шеф-редактор «Союзмультфильма» Сергей Капков написал в своем Telegram-канале.

«Умер Валерий Иванович Фомин — блистательный режиссер, прародитель свердловской анимации», — написал он. Причина и место смерти не сообщаются.

Помимо «Про Веру и Анфису», Фомин срежиссировал мультфильмы «По щучьему велению» и «Сказка о Комаре Комаровиче».

В марте стало известно о смерти российского режиссера документального кино, писателя и защитника дикой природы Василия Солкина. Он скончался после тяжелой болезни в возрасте 64 лет.