Начальника автобронетанковой службы обвинили в хищении танковых двигателей

«Ъ»: начальника автобронетанковой службы Денисова обвинили в хищении двигателей для Т-90

Южный окружной военный суд оставил в силе решение об аресте до 28 мая начальника автобронетанковой службы управления технического обеспечения Южного военного округа полковника Александра Денисова, ранее обвиненного в хищении танковых двигателей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Дело в отношении полковника возбудили 28 марта, в тот же день фигуранта арестовали и предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой, по части 4 статье 159 Уголовного кодекса России.

По версии следствия, Денисов, предположительно, в период с ноября 2021 года по апрель 2022 года похитил семь двигателей В-92С2 для танков Т-90. Общая сумма ущерба составила 20,5 миллиона рублей. Уточняется, что личности других входящих в организованную группу лиц неизвестны.

Адвокат обвиненного полковника Роман Бударин рассказал, что его клиент не признает вину. По словам правозащитника, у следствия нет доказательств вины Денисова.

Ранее сообщалось, что Барнаульский гарнизонный военный суд приговорил к четырем годам лишения свободы российского майора запаса Михаила Иванникова за махинации с выплатами на полмиллиона рублей. Его также лишили воинского звания и оштрафовали на 50 тысяч рублей.