В космосе обнаружили прозванный «Страшной Барби» объект

Astrophysical Journal Letters: ZTF20abrbeie оказался ярчайшим событием разрушения звезды

Астрономы обнаружили следы звезды, которая была разорвана черной дырой, но при этом оставалась незамеченной в течение многих лет. Об этом сообщается в статье, принятой к публикации в Astrophysical Journal Letters и доступной на сайте arXiv.

Исследователи сообщили об открытии транзиента ZTF20abrbeie, также прозванного «Страшной Барби» (англ. Scary Barbie), — меняющего яркость объекта, который оказался черной дырой в процессе потребления вещества разорванной звезды. По оценкам астрономов, разрушение небесного светила являлось одним из самых ярких переходных процессов во Вселенной, однако примечательным является тот факт, что в ходе первых наблюдений в 2020 году ZTF20abrbeie обнаружен не был.

Аномалия была выявлена лишь благодаря искусственному интеллекту REFITT (Recommender Engine For Intelligent Transient Tracking). ИИ анализирует данные, полученные различными телескопами по всему миру, в том числе инструментом Zwicky Transient Facility в Паломарской обсерватории в Калифорнии. REFITT рассматривает миллионы кандидатов в переходные процессы, отмечая самые интересные из них.

Как только REFITT определил ZTF20abrbeie в качестве объекта, представляющего интерес для астрономов, ученые проанализировали спектрографические данные других телескопов, в том числе обсерватории Лик в Калифорнии и обсерватории Кека на Гавайях. Оказалось, что «Страшная Барби» на несколько порядков ярче и энергичнее других транзиентов, зафиксированных учеными ранее, и длится намного дольше обычного. Большинство переходных процессов заметно в течение недель или месяцев, однако ZTF20abrbeie длился уже более двух лет и может быть виден в ближайшие годы.