Япония пообещала следить за ситуацией после решения Байдена идти на второй срок

Япония решила наблюдать за ситуацией в США в связи с планами Байдена идти на второй срок

Власти Японии планируют продолжать наблюдать за ситуацией в США после официального заявления действующего президента страны Джо Байдена об участии в предстоящих выборах. Об этом сообщил на пресс-конференции генсек японского кабмина Хирокадзу Мацуно, передает РИА Новости.

«Хотя, как правительство, мы не комментируем происходящее внутри других стран, мы продолжим следить за ситуацией с высоким интересом», — пообещал генсек. По его словам, двусторонние отношения между Токио и Вашингтоном достигли небывалой глубины и сильны как никогда. Мацуно также подчеркнул нерушимость такого альянса.

25 апреля Байден официально объявил о решении выдвинуть свою кандидатуру на второй президентский срок. Он заявил, что его работа заключается в защите американской демократии.