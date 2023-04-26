Назначен новый командующий российскими миротворцами в Карабахе

МО РФ: командующим российскими миротворцами в Карабахе назначен генерал-полковник Ленцов

Новым командующим российскими миротворцами в Нагорном Карабахе стал заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками России генерал-полковник Александр Ленцов. О назначении сообщается на сайте российского Минобороны (МО РФ).

Уточняется, что Ленцов занял эту должность 25 апреля.

О том, что командующий миротворцами в Карабахе сменился, ранее сообщал «Sputnik Армения» со ссылкой на источник в Минобороны.

До этого российский миротворческий контингент в Карабахе возглавлял генерал-майор Андрей Волков. Он занял этот пост в январе 2022 года.