Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:57, 26 апреля 2023Бывший СССР

Назначен новый командующий российскими миротворцами в Карабахе

МО РФ: командующим российскими миротворцами в Карабахе назначен генерал-полковник Ленцов

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Новым командующим российскими миротворцами в Нагорном Карабахе стал заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками России генерал-полковник Александр Ленцов. О назначении сообщается на сайте российского Минобороны (МО РФ).

Уточняется, что Ленцов занял эту должность 25 апреля.

О том, что командующий миротворцами в Карабахе сменился, ранее сообщал «Sputnik Армения» со ссылкой на источник в Минобороны.

До этого российский миротворческий контингент в Карабахе возглавлял генерал-майор Андрей Волков. Он занял этот пост в январе 2022 года.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Полина Матюхина
Обсудить
Последние новости
В Запорожской области заявили о переброске войск из Центральной Украины
Названы курортные города России с наиболее подешевевшей арендой
В мире зафиксировали снижение распространенности Helicobacter pylori за 40 лет
Москвичи охладели к покупке квартир в новостройках
Москвичи прокомментировали открытие новых магазинов на месте бывших Zara
50-летняя Дита фон Тиз вышла в свет в прозрачном платье
В ФРГ прокомментировали разговор Зеленского и Си Цзиньпина
В ЕС отреагировали на разговор Зеленского и Си Цзиньпина
Дачников предупредили о многотысячных штрафах за неправильную уборку травы
В российском регионе после сноса памятника ссыльным иностранцам начали проверку
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.