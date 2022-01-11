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Командующего российскими миротворцами в Карабахе скоро заменят

Sputnik: новым командующим российскими войсками в Нагорном Карабахе станет Андрей Волков

Фото: пресс-служба Минобороны РФ

Министерство обороны России в скором времени планирует заменить командующего миротворческими силами в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает «Sputnik Армения» со ссылкой источники в непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР).

Новым лидером миротворческого контингента станет генерал-майор Андрей Волков. Сейчас он занимает должность начальника войск РХБЗ Южного военного округа (ЮВО), а с ноября 2020 по май 2021-го был заместителем командующего войск в регионе.

Источники объяснили эту замену плановой ротацией. Военные уже запустили процедуру приема-передачи дел. Как скоро Минобороны официально объявит о новом назначении, пока неизвестно. Судьба действующего командующего миротворцами, генерал-лейтенанта Геннадия Анашкина, который получил свой пост 25 сентября 2021 года, также не раскрывается.

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9 ноября 2020 года Азербайджан, Армения и Россия приняли трехстороннее заявление о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе. Стороны остались на занятых позициях, под контроль азербайджанской стороны перешли несколько спорных районов. В регион вошли российские миротворцы.

Они были размещены в нескольких районах НКР, а также на государственной границе Армении и Азербайджана в Сюникской области. Всего в регионе несут службу около двух тысяч российских солдат и офицеров, ста бронетранспортеров, четырехсот единиц автомобильной и специальной техники.

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Михаил Кириллов
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