Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
15:19, 26 апреля 2023Культура

В России выйдет сериал с участием уехавшего из страны актера Белого

В России выйдет сериал «Кошка», участие в котором принял покинувший страну актер Белый
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Ekaterina Tsvetkova / Globallookpress.com

На российской стриминговой платформе Start состоится премьера сериала «Кошка», в съемках которого принял участие актер Анатолий Белый, ранее выступивший с критикой специальной военной операции (СВО) на Украине и покинувший страну. Об этом сообщается на сайте онлайн-кинотеатра.

Премьера проекта состоится 25 мая. В основе сюжета — история жизни следователя по особо важным делам Оксаны Кошкиной, которая разбирается в пропаже детей. Главную роль в сериале исполнила российская актриса Анастасия Тодореску.

В актерский состав «Кошки» помимо Белого и Тодореску также вошли артисты Вадим Андреев, Владимир Капустин, Екатерина Вилкова, Павел Чинарев и другие. Режиссером проекта выступил Карен Оганесян, ранее работавший над сериалами «Игра на выживание 2» и «Пассажиры».

Летом прошлого года Белый поведал, что принял решение об увольнении из МХТ им. Чехова после 19 лет службы и отъезде из страны, так как общество начало приближаться к «диктатуре».

В марте 2023-го проживающий вместе с семьей в Израиле артист заявил о «жутких потоках ненависти» со стороны россиян.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Астахова
Обсудить
Последние новости
Минобороны объяснило рассылку военнообязанным повесток с предупреждением
В Подмосковье двухлетний ребенок выстрелил себе в лоб из травматического оружия
Врач назвала причины отсутствия результатов от тренировок
В России ответили на желание южноамериканской страны вступить в БРИКС
Врач раскрыла неожиданные последствия постоянного использования сухого шампуня
Столб дыма на территории НИИ противопожарной обороны в Подмосковье напугал людей
Стала известна судьба распылившего в лицо девочке перцовый баллончик петербуржца
Италия захотела сыграть ведущую роль в восстановлении Украины
Россиянин из сгоревшего поселка описал ситуацию фразой «некуда идти спасаться»
В России возьмутся за производство аналогов Mini Cooper и BMW i3
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.