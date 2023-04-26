В России выйдет сериал с участием уехавшего из страны актера Белого

В России выйдет сериал «Кошка», участие в котором принял покинувший страну актер Белый

На российской стриминговой платформе Start состоится премьера сериала «Кошка», в съемках которого принял участие актер Анатолий Белый, ранее выступивший с критикой специальной военной операции (СВО) на Украине и покинувший страну. Об этом сообщается на сайте онлайн-кинотеатра.

Премьера проекта состоится 25 мая. В основе сюжета — история жизни следователя по особо важным делам Оксаны Кошкиной, которая разбирается в пропаже детей. Главную роль в сериале исполнила российская актриса Анастасия Тодореску.

В актерский состав «Кошки» помимо Белого и Тодореску также вошли артисты Вадим Андреев, Владимир Капустин, Екатерина Вилкова, Павел Чинарев и другие. Режиссером проекта выступил Карен Оганесян, ранее работавший над сериалами «Игра на выживание 2» и «Пассажиры».

Летом прошлого года Белый поведал, что принял решение об увольнении из МХТ им. Чехова после 19 лет службы и отъезде из страны, так как общество начало приближаться к «диктатуре».

В марте 2023-го проживающий вместе с семьей в Израиле артист заявил о «жутких потоках ненависти» со стороны россиян.