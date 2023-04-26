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16:14, 26 апреля 2023Мир

Италия захотела сыграть ведущую роль в восстановлении Украины

Премьер Италии Мелони: Рим намерен сыграть ведущую роль в восстановлении Украины после СВО

Фото: Remo Casilli / Reuters

Рим намерен сыграть ведущую роль в восстановлении Украины после окончания российской специальной военной операции (СВО). С таким заявлением выступила премьер-министр Италии Джорджа Мелони, ее цитирует британский канал Sky News.

«Мы хотим играть ведущую роль не только в области политики, но и с точки зрения привлечения бизнеса», — сказала она в ходе встречи со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалем.

Итальянский премьер также призвала итальянские компании внести свой вклад в восстановление Украины, назвав такой шаг «дальновидной инвестицией».

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Глеб Бажуткин
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