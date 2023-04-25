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13:19, 25 апреля 2023Мир

В Италии признали опасность для свободы страны с началом СВО

Премьер Италии Мелони признала опасность для свободы страны с началом СВО на Украине
СюжетСпециальная военная операция на Украине
Джорджа Мелони

Джорджа Мелони. Фото: Remo Casilli / Reuters

Свобода Италии находится в опасности с началом специальной военной операции (СВО) России на Украине, признала премьер-министр страны Джорджа Мелони в день 78-й годовщины Освобождения от нацистской оккупации и фашизма. Ее слова приводит Corriere della Sera.

Мелони отметила, что современный мир характеризуется противостоянием автократий и демократий, из-за его возникает угроза подрыва международного порядка. Она уточнила, что либеральные демократии построили современный порядок после окончания Второй мировой войны и распада Советского Союза.

«В этой новой биполярности Италия сделала свой выбор, и этот выбор ясен. Мы на стороне свободы и демократии без "если" и "но", и это лучший способ актуализировать послание 25 апреля. Потому что с российским вторжением на Украину наша свобода вновь оказалась в конкретной опасности», — заявила итальянский премьер.

Кроме того, она напомнила о принятой Европарламентом резолюции «О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы». В документе говорилось, что заключенный в 1939 году Договор о ненападении между Германией и СССР поделил Европу и территории независимых государств между двумя тоталитарными режимами, что проложило дорогу к началу Второй мировой войны. Мелони также заверила в своей поддержке положений резолюции.

Ранее Рим направил очередную военную помощь Киеву. В частности, речь идет о передаче Италией около 20 самоходных артиллерийских установок M109L.

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Анастасия Заикина
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