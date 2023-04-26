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13:41, 26 апреля 2023Россия

Ребенок и двое взрослых погибли на трассе в российском регионе

Ребенок и двое взрослых погибли в ДТП на трассе в Нижегородской области
Место происшествия

Место происшествия. Кадр: страница «Про Город Нижний Новгород | Новости области» во «ВКонтакте»

Ребенок и двое взрослых погибли в ДТП в Нижегородской области. Всего при лобовом столкновении двух автомобилей пострадали семь человек, сообщили сетевому изданию «НН.ру» в региональном Минздраве.

Авария произошла ранним утром на трассе М-7, уточнили в областном управлении Госавтоинспекции. По предварительным данным, управлявший одним из автомобилей россиянин выехал на встречную полосу при совершении обгона.

Четверых выживших в аварии госпитализировали в состоянии тяжелой и средней степени тяжести. Среди них — четырехлетний ребенок. Один из пострадавших находится в реанимации.

Ранее в Иркутской области пять человек погибли в ДТП на обледенелой трассе. На кадрах видно, как автомобиль заносит на дороге и выбрасывает на полосу встречного движения, где его таранит грузовик.

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Алан Босиков
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