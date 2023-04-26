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19:42, 26 апреля 2023Забота о себе

Психолог перечислил признаки отсутствия любви в отношениях

Психолог Лабковский: частые компромиссы и смены планов говорят о нелюбви между партнерами

Фото: Alice Donovan Rouse / Unsplash

Несколько неочевидных признаков могут говорить о наступившей нелюбви между партнерами, рассказал психолог Михаил Лабковский. Признаки отсутствия любви в отношениях он перечислил в своем Telegram-канале.

По словам Лабковского, о созависимости и болезненной привязанности говорят переживания о том, что партнер обидится или разозлится, если человек хочет провести вечер с друзьями или в одиночку. О нелюбви также могут свидетельствовать соревновательность, занятия сексом без желания из боязни огорчить партнера и редкие разговоры об интересах партнера.

Кроме того, в число признаков отсутствия любви, по мнению Лабковского, входят частые эмоциональные ссоры со страстными примирениями, регулярные компромиссы во избежание конфликтов, постоянные смены планов ради партнера и отсутствие такого же подхода с его стороны.

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Молчание как наказание также указывает на нелюбовь, говорит Лабковский. «Люди с разными представлениями о любви могут совершать одну и ту же ошибку — стараются быть "удобными" для партнера, игнорируя свои чувства, эмоции и желания. Чтобы не расстраивать. Чтобы не провоцировать. Чтобы не потерять эти отношения», — объяснил он.

Психолог призвал не жертвовать своей личностью ради партнера. «Запомните: в здоровых отношениям вы не подстраиваетесь друг под друга и не проглатываете свои огорчения», — написал он.

Ранее психотерапевт Андреа Воктер назвала простые способы избежать конфликтов в отношениях. Она посоветовала не ждать, когда партнер изменится в лучшую сторону, а начать перемены с себя.

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Александра Лисица
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