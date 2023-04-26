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12:30, 26 апреля 2023Силовые структуры

Дом заработавших на россиянах 24 миллиона рублей лжеэкстрасенсов попал на видео

Семья лжеэкстрасенсов с Кубани обманула граждан на 24 миллиона рублей

Кадр: Прокуратура Москвы

В Хорошевский районный суд Москвы передано для рассмотрения по существу уголовное дело семьи лжеэкстрасенсов, заработавшей на обмане россиян 24 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Преступную группу мошенников создал 47-летний житель Краснодарского края, в ее состав вошли жена и три родственницы, в том числе несовершеннолетняя. Дом обвиняемых с богатым убранством попал на видео, запись предоставлена «Ленте.ру» московской прокуратурой.

На кадрах виден интерьер дома с золотом и лепниной, дорогая мебель.

По данным следствия, мошенники позиционировали себя в социальных сетях как ясновидящие. Они по видеосвязи гадали людям, оказавшимся в трудных жизненных ситуациях, проводили якобы экстрасенсорные сеансы. Обвиняемые убеждали потерпевших в наличии у них или их родственников опасных заболеваний, серьезных проблем в личной жизни или с финансами, а затем проводили обряды за крупные суммы вознаграждения.

Фигурантке дела под именем ясновидящая Мария одна жертва перевела 3,6 миллиона рублей якобы за магические обряды, а другая — 5,1 миллиона рублей якобы за решение проблем со здоровьем и семейной жизнью. От действий мошенников пострадали семь женщин, причиненный им ущерб превышает 24 миллиона рублей.

Обвиняемые находятся под стражей. Они не признали свою вину.

Также арестовано их имущество на общую стоимость 37 миллионов рублей: два земельных участка, две квартиры, жилой дом и автомобиль BMW.

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Любовь Ширижик
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