Опубликована карта боевых действий в зоне проведения СВО

Минобороны России опубликовало карту боевых действий в зоне СВО на 26 апреля

Минобороны России опубликовало карту боевых действий в зоне проведения специальной военной операции (СВО) по состоянию на 26 апреля. Видеозапись размещена в официальном Telegram-канале военного ведомства.

На карте отражены основные события последних суток в зоне спецоперации: актуальные изменения линии боевого соприкосновения, удары по объектам военной инфраструктуры в тылу украинских войск. Также на карте представлены данные о потерях противника в живой силе и технике.

Фото: Минобороны России

В частности, на донецком направлении за минувшие сутки российские военнослужащие уничтожили до 300 солдат ВСУ и иностранных наемников.

Всего с начала спецоперации было уничтожено 412 украинских самолетов, 228 вертолетов, 415 зенитно-ракетных комплексов, более 8800 единиц бронетехники противника и более 5,5 тысячи артиллерийских орудий, пусковых установок РСЗО и минометов.