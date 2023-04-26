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13:23, 26 апреля 2023Культура

Стали известны подробности смерти 32-летнего актера сериала «Реальные пацаны»

Стали известны подробности смерти актера «Реальных пацанов» Масалитина во время операции

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Стали известны подробности смерти 32-летнего актера, известного по сериалу «Реальные пацаны», Василия Масалитина во время операции. Об этом сообщил источник в разговоре с «Известиями».

После вскрытия тела обнаружилось, что у артиста было несколько переломов ноги: открытый оскольчатый перелом средней трети большеберцовой кости и нижней трети малоберцовой кости левой голени со смещением отломков. Помимо этого, выяснилось, что у Масалитина начались гнойное воспаление и инфекционное осложнение после оперирования.

Сообщается, что состояние умершего актера также было осложнено анемией средней тяжести и употреблением запрещенных веществ. По данным издания, в медицинское учреждение мужчина поступил еще 11 февраля, заявив о том, что получил переломы ноги 27 января у себя дома.

О смерти Василия Масалитина стало известно 25 апреля. Сообщалось, что артист скончался во время проведения хирургической операции в одной из больниц на востоке Москвы. Следователи предполагают наличие вины врачей в произошедшем.

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Анастасия Астахова
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