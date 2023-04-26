Найден способ улучшения психического здоровья подростков

Физическая активность снизила симптомы тревоги и депрессии у подростков

Ученые Университета Восточной Финляндии нашли способ улучшить психическое здоровье подростков. Оказалось, что физическая активность снизила симптомы депрессии и тревоги. Результаты работы опубликованы в журнале Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports.

В процессе исследования специалисты проанализировали данные 33 тысяч подростков в возрасте 15-16 лет. После корректировки на возраст, пол, этническую принадлежность, финансовое положение семьи, уровень образования родителей, расстояние до школы и образ жизни авторы зафиксировали положительное влияние физической активности на ментальное здоровье детей.

Всего 30 минут спортивных занятий в неделю были связаны с уменьшением риска появления симптомов хронического стресса на 17 процентов. При этом вероятность возникновения депрессии и тревоги была на 22 и 32 процента ниже у подростков, практикующих час физической активности в неделю. У наиболее физически активных молодых людей, которые занимались спортом не менее четырех часов в неделю, были самые низкие шансы появления психических расстройств.

Ученые считают, что пути этого механизма могут быть разными: от подъема уровня гормонов, отвечающих за настроение, до улучшения качества сна и повышения уверенности в себе. Однако формат исследования не предполагает определения точной причинно-следственной связи. Взаимосвязь психического здоровья и физической активности давно изучается специалистами, но исследования, рассматривающие крупные выборки подростков, проводятся редко.