В российском регионе мигрант развратил маленькую дочь знакомой

В Зеленогорске задержали 55-летнего мигранта, развратившего 12-летнюю дочь своей знакомой

В Зеленогорске Ленинградской области задержали 55-летнего мигранта, развратившего 12-летнюю девочку. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, школьница с 35-летней мамой пришла в полицейский участок и рассказала о произошедшем. 24 апреля друг ее матери приставал к ней и домогался.

Выяснилось, что фигурант работает в одном из ресторанов в Репино. Его сразу же задержали. По факту произошедшего возбуждено дело по части 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Омске возбудили дело в отношении 20-летней тети, домогавшейся десятилетнего племянника

