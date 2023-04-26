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21:00, 26 апреля 2023Силовые структуры

В российском регионе мигрант развратил маленькую дочь знакомой

В Зеленогорске задержали 55-летнего мигранта, развратившего 12-летнюю дочь своей знакомой

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Зеленогорске Ленинградской области задержали 55-летнего мигранта, развратившего 12-летнюю девочку. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, школьница с 35-летней мамой пришла в полицейский участок и рассказала о произошедшем. 24 апреля друг ее матери приставал к ней и домогался.

Выяснилось, что фигурант работает в одном из ресторанов в Репино. Его сразу же задержали. По факту произошедшего возбуждено дело по части 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Омске возбудили дело в отношении 20-летней тети, домогавшейся десятилетнего племянника

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Екатерина Власова
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