Минобороны заявило о сбитом украинском самолете Су-25

Минобороны России заявило о сбитом украинском самолете Су-25 в Херсонской области

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский самолет Су-25. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Там уточнили, что украинский самолет был сбит в районе Велетенского в Херсонской области. Также силами ПВО удалось перехватить 16 реактивных снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Ранее в Донецкой народной республике российские истребители сбили украинский МиГ-29. Цель удалось поразить в районе донецкого населенного пункта Селидово

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. С 21 сентября в России началась частичная мобилизация — 28 октября было объявлено о ее завершении.