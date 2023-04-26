Минобороны заявило о сбитом украинском самолете Су-25
Минобороны России заявило о сбитом украинском самолете Су-25 в Херсонской области
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский самолет Су-25. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.
Там уточнили, что украинский самолет был сбит в районе Велетенского в Херсонской области. Также силами ПВО удалось перехватить 16 реактивных снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.
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