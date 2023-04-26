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11:35, 26 апреля 2023Россия

Россиянин покончил с собой в монастыре

«Московский комсомолец»: в Донском мужском монастыре нашли тело 32-летнего мужчины

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

В Донском мужском монастыре, который находится в Москве, покончил с собой мужчина. Об этом стало известно «Московскому комсомольцу».

По данным издания, его тело нашли утром во вторник, 25 апреля. Погибшему было 32 года, на его теле обнаружили травмы, указывающие на то, что он покончил с собой.

Ранее тело 17-летней девушки, которая покончила с собой, обнаружили в Иоанно-Введенском женском монастыре под Тобольском Тюменской области. По словам представителя митрополии Григория Мансурова, девушка пользовалась мобильным телефоном, в то время как воспитанницам это не разрешалось.

Похожий случай произошел с послушником Троице-Сергиевой лавры. Мужчина покончил с собой после госпитализации с подозрением на коронавирус.

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Анастасия Шейкина
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