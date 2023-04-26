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14:46, 26 апреля 2023Россия

Армия России уничтожила до 300 солдат и наемников ВСУ на донецком направлении

Минобороны: армия России уничтожила до 300 солдат и наемников ВСУ на донецком направлении

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские войска уничтожили до 300 солдат и наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Помимо этого, в ходе боев на указанном направлении было уничтожено четыре бронеавтомобиля противника, четыре артиллерийских орудия, в том числе британская гаубица L118. Также на донецком направлении продолжились штурмовые действия в районе Артемовска, добавили в военном ведомстве.

Кроме того, за минувшие сутки российские военнослужащие уничтожили две группы украинских диверсантов на территории Донецкой народной республики.

Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. В видеообращении президент России Владимир Путин обозначил целями спецоперации демилитаризацию и денацификацию Украины.

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Алан Босиков
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