Армия России уничтожила до 300 солдат и наемников ВСУ на донецком направлении

Минобороны: армия России уничтожила до 300 солдат и наемников ВСУ на донецком направлении

Российские войска уничтожили до 300 солдат и наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Помимо этого, в ходе боев на указанном направлении было уничтожено четыре бронеавтомобиля противника, четыре артиллерийских орудия, в том числе британская гаубица L118. Также на донецком направлении продолжились штурмовые действия в районе Артемовска, добавили в военном ведомстве.

Кроме того, за минувшие сутки российские военнослужащие уничтожили две группы украинских диверсантов на территории Донецкой народной республики.

Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. В видеообращении президент России Владимир Путин обозначил целями спецоперации демилитаризацию и денацификацию Украины.