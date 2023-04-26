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08:47, 26 апреля 2023Мир

В США оценили риски ожидаемого наступления ВСУ

WSJ: Белый дом понимает, что провал наступления ВСУ отвадит Конгресс от поддержки Украины

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Провал ожидаемого наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) может окончательно отвадить Конгресс США от поддержки Украины, администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена понимает, что это может серьезно ограничить их возможности. Об этом со ссылкой на официальных лиц в Белом доме сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

«Способность Украины отвоевать территорию у российских войск и ослабить их контроль над другими оккупированными территориями в предстоящем весеннем наступлении будет иметь решающее значение для поддержки продолжающейся военной помощи со стороны Вашингтона», — говорится в материале.

«Успех наступления очень важен (...) Если окажется, что война "зашла в бесконечный тупик", будет труднее донести это до сведения американской общественности и с политической точки зрения», — описал нынешнюю ситуацию в США сенатор-демократ Джек Рид. Также отмечается, что согласно опросам общественного мнения, количество избирателей, считающих что Вашингтон делает чересчур много для поддержки Киева, с марта прошлого года выросло с шести до 38 процентов респондентов.

Ранее опрошенные газетой El País военные эксперты предрекли ВСУ невиданные препятствия при попытке наступления. Утверждается, что украинские войска столкнутся с продуманными инженерными укреплениями, каких не строили в Европе уже на протяжении 80 лет. Специалисты также предрекли Украине колоссальные потери в технике и живой силе.

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