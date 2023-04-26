Кремль отреагировал на планы Байдена баллотироваться в 2024 году

Песков заявил о равнодушной реакции Кремля на планы Байдена баллотироваться в 2024 году

Кремль равнодушно отреагировал на планы президента США Джо Байдена баллотироваться в 2024 году. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, российская сторона не должна об этом задумываться, передает ТАСС.

«Об этом задумываться избирателям США. Это скорее их вопрос, и именно они должны ситуацию анализировать, делать прогнозы и так далее», — сказал Песков.

Байден объявил о намерении переизбраться на пост президента США 25 апреля. В своем видеообращении американский лидер заявил, что его работа — защищать демократию.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя планы Байдена, назвал его отчаянным дедом. «На месте американских военных я бы немедленно создал бутафорский чемодан с фальшивыми ядерными кодами на случай его победы, дабы избежать непоправимых последствий», — написал он.

Байден является самым старым президентом в истории США — в 2024 году ему исполнится 81 год. Американский лидер регулярно проходит медицинское обследование и, по заверениям врачей, находится «в добром здравии, энергичен и подходит для выполнения президентских полномочий с учетом его возраста, принимаемых лекарств и незначительных недомоганий».