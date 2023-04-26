В России заметили снижение объема госзакупок

«Ъ»: бюджетные расходы на госзакупки в начале года сократились до 2,46 триллиона рублей

Объявленные правительством планы по увеличению объемов госзаказа в начале года пока не подтверждаются. К такому выводу после обработки данных единой информационной системы (ЕИС) в сфере закупок пришли специалисты «Контур.Торгов», пишет «Коммерсантъ».

Несмотря на рост суммы опубликованных торгов на 10 процентов — 3,35 триллиона рублей против 3,04 триллиона в 2022 году, объем заключенных контрактов составил 2,46 триллиона рублей. Таким образом, падение продолжается второй год подряд, в 2022-м был зафиксирован результат 2,91 триллиона рублей, а в 2021-м — 3,32 триллиона.

Такие результаты получены с учетом резкого роста бюджетных расходов на госзакупки в начале года, которым Минфин объяснял необычный для этого периода в году дефицит федерального бюджета. В январе они составили 1,305 триллиона рублей (249 миллиардов рублей годом ранее), а по итогам квартала дошли до 2,47 триллиона рублей (1,06 триллиона в первым квартале 2022 года).

В количественном выражении государство заключило больше контрактов, чем год назад, — 960,8 тысячи против 826,6 тысячи, однако их средняя цена упала с 3,5 до 2,56 миллиона рублей. По мнению аналитиков, причиной такой тенденции стал демпинг поставщиков, которые в отсутствие других заказчиков пытаются получить госконтракт любой ценой.

Еще одной причиной может стать сокращение возможностей для дорогого импорта и переход на дешевые аналоги, на это намекает сокращение цены даже при закупках у единственного поставщика — 800 тысяч против 1,3 миллиона рублей.

Издание отмечает, что оценка «Контур.Торгов» по закупкам отличается от доступных данных Минфина за прошлые годы. Такую ситуацию можно объяснить усложнением подсчетов из-за введения механизмов гибкого бюджетирования, в том числе авансами госконтрактов, перераспределением средств между годами бюджетной трехлетки и отдельными распорядителями для ускорения строительства опережающих графики объектов. Однако эти факторы могут скорее увеличивать объем контрактации.