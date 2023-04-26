Фитнес-клубы пожаловались властям на променявших спорт на дачи россиян

РБК: Национальное фитнес-сообщество попросило Минфин выделить поддержку отрасли

Недавно оправившиеся от последствий пандемии российские фитнес-клубы пожаловались на падение доходности бизнеса из-за усилившейся экономии россиян. Национальное фитнес-сообщество направило главе министерства финансов Антону Силуанову письмо с просьбой поддержать отрасль, пишет РБК.

Компании сегмента особенно обеспокоены тем, что перед летним сезоном граждане стали предпочитать спорту дачи. В письме указано, что в апреле текущего года каждый пятый клиент фитнес-клуба и спортзала вместо годовых клубных карт покупал более «короткие» абонементы. При этом еще примерно 11,5 процента граждан отказываются продлевать абонементы «на фоне отъезда на загородные участки». Организация отметила, что тенденция особенно заметна в крупных и средних городах страны.

Такими темпами к июню 2023 года выручка фитнес-отрасли может в среднем упасть на пять-семь процентов по сравнению с аналогичным периодом докризисного 2019 года. Параллельно нивелируется вся динамика роста, достигнутая в последние месяцы, предупредили в сообществе.

Для поддержки отрасли Национальное фитнес-сообщество предлагает ведомству ввести для спортклубов пониженные тарифы на уплату страховых взносов, составляющих в сумме 7,6 процента, а также установить нулевую ставку налога на прибыль и другие налоги как минимум на девять месяцев. Среди других идей организации есть предложение внедрить программу кешбэка для фитнес-отрасли по аналогии с туризмом, ввести налоговый вычет за корпоративный спорт и снизить НДС на спортивное оборудование, которое ввозится в Россию из дружественных стран, до 10 процентов.

Помимо проблем с маржинальностью фитнес-клубы также испытывают дефицит профессиональных инструкторов. По словам руководителя FitnessData Максима Боровикова, нехватка кадров усилилась из-за эмиграции части специалистов и перехода тренеров в онлайн: работая с клиентами индивидуально, они теряют мотивацию сотрудничать с клубами.