В Совфеде допустили размещение ракет за пределами границ России

Сенатор Косачев допустил развертывание российских ракет в других регионах мира

Москва может разместить ракеты средней и меньшей дальности в других регионах мира, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев. О перспективах развертывания российских сил он рассказал в Telegram.

По его словам, отмена временного запрета на размещение ракет средней и меньшей дальности стала бы адекватным ответом на наращивание ракетного потенциала США в Японии. «Если это произойдет, то пошатнется главное и последнее условие одностороннего моратория России», — отметил сенатор.

Косачев считает, что текущая международная обстановка и намерения США несут угрозу национальной безопасности России. При этом он отметил, что Москва старалась сохранить достигнутые ранее соглашения о неразмещении ракет даже с учетом инициации США процедуры выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

В начале апреля министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о передаче Белоруссии оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер». Министр отметил, что данный вид вооружения может «использовать ракеты как в обычном, так и в ядерном исполнении».