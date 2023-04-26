Россияне отвернулись от съемного жилья в одной стране

Emirates.Estate: российский спрос на аренду жилья в ОАЭ снизился почти на 10%

По итогам первого квартала 2023 года российский спрос на аренду жилья в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) снизился на 9,29 процента относительно четвертого квартала 2022 года. О том, что жители России отвернулись от съемного жилья в одной стране, говорится в исследовании портала Emirates.Estate, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

При этом результат января-марта этого года оказался на 61,77 процента выше, чем в аналогичный период 2022-го. Кроме того, количество запросов со стороны россиян в первом квартале 2023 года на 16,01 процента превысило число заявок за весь 2021 год.

Эксперты также зафиксировали положительную динамику в месячном выражении — в марте спрос вырос на 1,76 процента по сравнению с февралем. Показатель марта 2023-го также оказался на 3,45 процента выше относительно первого месяца весны в предыдущем году.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще покупать жилье в ОАЭ. С января по март 2023-го спрос с их стороны вырос на 55,98 процента по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.