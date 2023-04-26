Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
17:05, 26 апреля 2023Среда обитания

Россияне отвернулись от съемного жилья в одной стране

Emirates.Estate: российский спрос на аренду жилья в ОАЭ снизился почти на 10%

Фото: Ahmed Jadallah / Reuters

По итогам первого квартала 2023 года российский спрос на аренду жилья в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) снизился на 9,29 процента относительно четвертого квартала 2022 года. О том, что жители России отвернулись от съемного жилья в одной стране, говорится в исследовании портала Emirates.Estate, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

При этом результат января-марта этого года оказался на 61,77 процента выше, чем в аналогичный период 2022-го. Кроме того, количество запросов со стороны россиян в первом квартале 2023 года на 16,01 процента превысило число заявок за весь 2021 год.

Эксперты также зафиксировали положительную динамику в месячном выражении — в марте спрос вырос на 1,76 процента по сравнению с февралем. Показатель марта 2023-го также оказался на 3,45 процента выше относительно первого месяца весны в предыдущем году.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще покупать жилье в ОАЭ. С января по март 2023-го спрос с их стороны вырос на 55,98 процента по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Александра Качан
Обсудить
Последние новости
Минобороны России подтвердило аварию МиГ-31 в Мурманской области
Стивен Сигал высказал уверенность в победе России в конфликте на Украине
Названа возможная причина крушения истребителя МиГ-31 под Мурманском
Самодельные субмарины привезли в Европу тонны наркотиков
Стала известна судьба пилотов упавшего в Мурманской области военного самолета
Генпрокурор России поручил провести проверку из-за пожаров в Сосьве
Предполагаемый момент крушения военного самолета под Мурманском попал на видео
Кейт Миддлтон показала способ идеального позирования для фото
Умер народный артист России Владимир Борисов
На Украине заявили о тихо идущем контрнаступлении
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.