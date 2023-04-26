В ВТБ рассказали о сроках отказа вкладчиков от долларов и евро

Зампред ВТБ Печатников допустил полный отказ вкладчиков от доллара и евро через 2,5 года

В течение ближайших 2-2,5 лет вкладчики ВТБ практически полностью откажутся от сбережений в долларах и евро, а уже к концу 2023 года доля рублей и юаней в розничных пассивах банка должна достичь 93 процентов. Такой прогноз в комментарии РБК сделал заместитель президента-председателя правления банка Анатолий Печатников.

По его словам, рубли остаются одним из самых надежных и высокодоходных вложений, и чаще россияне выбирают именно этот актив. Тем не менее в банке ожидают, что к 2024 году доля сбережений в юанях вырастет до 15 миллиардов (176 миллиардов рублей).

Одной из причин отказа от долларов и евро в России стали действующие уже больше года ограничения Центробанка. В частности, если валютный счет был открыт до 9 марта 2022 года, то снять с него разрешается не более 10 тысяч долларов или эквивалент в евро (но не более, чем на нем находилось до этой даты), остальное получить можно только в рублях.

В начале марта 2023 года регулятор вновь продлил их до 9 сентября. Также сохраняются действующие ограничения на выдачу иностранной наличной валюты гражданам и юридическим лицам.

