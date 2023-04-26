Пентагон обрадовался увольнению популярного ведущего телеканала Fox News

Politico: в Пентагоне проводили покинувшего Fox News Карлсона фразой «скатертью дорога»

В Пентагоне порадовались увольнению ведущего телеканала Fox News Такера Карлсона, проводив его фразой «скатертью дорога». Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на чиновников.

Ведущий неоднократно выступал с резкой критикой американской администрации и президента страны Джо Байдена, напоминает газета. Однако, как отмечается в материале, некоторые рядовые сотрудники Пентагона, придерживающиеся похожих консервативных взглядов, одобряют замечания Карлсона.

При этом высокопоставленные должностные лица в министерстве не разделяют их позицию, поэтому они встретили новость об уходе телеведущего с ликованием, пишет издание. Такую реакцию Пентагона прокомментировал Карлсон, отметив, что у него не было сомнений в том, что они будут рады его увольнению.

Об уходе Такера Карлсона с телеканала Fox News стало известно 24 апреля. Причина такого решения не уточнялась.