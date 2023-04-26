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03:48, 26 апреля 2023Мир

Пентагон перечислил «ценные уроки» конфликта на Украине

Пентагон: США извлекают из конфликта на Украине уроки на случай противостояния с Китаем

Фото: Tom Brenner / Reuters

Заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс перечислила «ценные уроки», которые извлек Пентагон из конфликта на Украине на случай противостояния с Китаем, в интервью Bloomberg.

«Есть много преимуществ, которые мы получили для потенциального тихоокеанского конфликта из-за конфликта на Украине», — сказала Хикс. Они простираются от необходимости создать стабильный конвейер для производства боеприпасов до инноваций в космосе. По ее словам, на данный момент Пентагон пытается развивать и изучать промышленную базу, которая последние 60 лет характеризовалась резкими перепадами показателей.

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Марина Совина
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