Пентагон перечислил «ценные уроки» конфликта на Украине

Пентагон: США извлекают из конфликта на Украине уроки на случай противостояния с Китаем

Заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс перечислила «ценные уроки», которые извлек Пентагон из конфликта на Украине на случай противостояния с Китаем, в интервью Bloomberg.

«Есть много преимуществ, которые мы получили для потенциального тихоокеанского конфликта из-за конфликта на Украине», — сказала Хикс. Они простираются от необходимости создать стабильный конвейер для производства боеприпасов до инноваций в космосе. По ее словам, на данный момент Пентагон пытается развивать и изучать промышленную базу, которая последние 60 лет характеризовалась резкими перепадами показателей.