Столб дыма на территории НИИ противопожарной обороны в Подмосковье напугал людей

В МЧС объяснили учениями столб дыма на территории НИИ противопожарной обороны в Балашихе

Столб дыма на территории научно-исследовательского института (НИИ) противопожарной обороны в подмосковной Балашихе напугал людей. Видеокадры с места от очевидцев опубликовал Telegram-канал Shot.

На появившемся видео видно, как мощный столб дыма окутывает лесной массив и приближается к жилым постройкам.

В региональном управлении МЧС позже объяснили, что на территории проводятся учения. Опасности для граждан нет, заверили в ведомстве.

10 апреля сообщалось, что в Нахабино Московской области после взрыва кислородного баллона загорелся склад с автозапчастями. Площадь возгорания тогда составила 1000 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал.