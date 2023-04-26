Роспотребнадзор назвал число заболевших корью в России

Роспотребнадзор: в РФ около тысячи человек заболели корью, 300 тысяч с ними контактировали

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала «Россия 24» заявила, что в России сейчас зарегистрировано свыше тысячи заболевших корью. Об этом сообщает РИА Новости.

Попова также отметила, что число контактировавших с заболевшими составляет 300 тысяч. «Потому что корь — очень заразная инфекция, и задача эпидемиолога — найти всех, кто мог оказаться в зоне риска», — сказала она. При этом отмечается определенное снижение заболеваемости, добавила она.

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что из этих 300 тысяч число не имеющих иммунитета около 6-7 тысяч.

Ранее стало известно, что в частных московских клиниках возникла нехватка моновакцин от кори. Это произошло в связи с осложнением ситуации с заболеваемостью. Об отсутствии моновакцины рассказали представители «Медси», «ABC-медицины», «Евромедклиники», «Юниклиники», «Медлайн-сервиса» и «Центравиамеда». При этом препараты против кори имеются в «Инвитро» и «Медскане».