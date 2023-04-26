Еврокомиссия ответила на запрос Венгрии отменить антироссийские санкции

Глава Еврокомиссии отклонила запрос властей Венгрии отменить антироссийских санкций

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отклонила запрос представителей местных властей Венгрии отменить санкции против России. Об этом сообщил глава Ассоциации венгерских городов Карой Сита, передает ТАСС.

«Недавно [от председателя Еврокомиссии] был получен ответ, что санкции хороши, они хотят сохранить их, мы сами преодолеем возникшие трудности. К сожалению, сегодня стало ясно, что мы не можем рассчитывать на Брюссель. (...) Есть все еще те, кто находится на стороне войны», — сказал он.

По словам политика, в начале октября он отправил главе Еврокомиссии письмо с призывом изменить санкционную политику Европейского союза (ЕС), так как такие меры только вредят входящим в объединение странам. В связи с ответом фон дер Ляйен Сита заявил, что населенные пункты Венгрии могут рассчитывать только на правительство страны, которое поддержало их в самые трудные месяцы энергетического кризиса.

Кроме того, глава ассоциации решил предложить мэрам всех городов Венгрии поддержать резолюцию с призывом к мирному урегулированию конфликта на Украине, которую приняли в конце марта. По его мнению, только при таком сценарии можно гарантировать безопасную и мирную жизнь, а также дальнейшее развитие.

Ранее Будапешт решил не поддерживать санкции ЕС против атомной энергетики России. Нарушение энергоснабжения страны-члена сообщества не может быть целью европейских рестрикций, подчеркнул глава МИД Венгрии Петер Сийярто