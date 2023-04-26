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13:26, 26 апреля 2023Мир

Португалия извинилась за работорговлю и колониализм

Президент Ребелу де Соуза попросил Португалию извиниться за работорговлю и колониализм
Luiz Inácio Lula da Silva и Marcelo Rebelo de Sousa

Luiz Inácio Lula da Silva и Marcelo Rebelo de Sousa. Фото: Horacio Villalobos / Corbis / Getty Images

Португалия должна извиниться и взять на себя ответственность за свою роль в трансатлантической работорговле и колониализме. Об этом заявил президент страны Марсело Ребелу де Соуза после выступления бразильского лидера Луиса Инасиу Лулы да Силвы перед португальским парламентом, сообщает The Guardian.

Ребелу де Соуза заявил, что Португалия должна взять на себя ответственность за свое прошлое, чтобы «построить лучшее будущее». Он отметил, что страна должна выйти за рамки простых извинений, однако не уточнил, какие шаги необходимо предпринять.

При этом лидер Португалии отметил, что, например, колонизация Бразилии имела такие положительные факторы, как «язык, культура и единство бразильской территории».

Ранее премьер Нидерландов Марк Рютте также извинился за роль его страны в рабовладении. Политик подчеркнул, что рабство должно быть «самым ясным образом» признано международным сообществом «преступлением против человечности».

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Семен Александров
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