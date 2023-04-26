В Совфеде заявили о конце вседозволенности глобальных интернет-платформ
Член Совета Федерации России Алексей Пушков в своем Telegram-канале заявил о новом этапе в развитии глобальных интернет-платформ, в том числе Google, Meta (признана в России экстремистской и запрещена) и Twitter.
Сенатор отметил, что теперь контролю будут подвергаться не только рекламно-коммерческие, но и содержательные аспекты крупных интернет-ресурсов. По его словам, их регулирование становится глобальной практикой. «Евросоюз вводит систему правил для глобальных интернет-платформ. (...) Период их деятельности по принципу "чего хочу, то и ворочу", прикрываемый термином "правила сообщества", подошел к концу. Регулирование глобальных сетей превращается в норму», — написал Пушков.
Ранее стало известно, что Евросоюз (ЕС) с 25 августа усилит контроль над 19 крупными интернет-платформами и поисковыми системами. В список также попали Bing, YouTube, Snapchat и Wikipedia. В частности, платформы и поисковые системы будут обязаны блокировать незаконный контент и отчитываться перед ЕС о своей борьбе с опасной информацией.