Россияне назвали необходимую для ремонта сумму

«Ремонт со СберУслугами»: 29% россиян готовы потратить на ремонт до 100 тысяч рублей

Почти треть россиян (29 процентов) готовы потратить на ремонт жилья от 51 до 100 тысяч рублей. Необходимую для переделки жилья сумму граждане назвали в рамках опроса «Ремонта со СберУслугами» и Rambler&Co, материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

В опросе приняли участие 86 тысяч респондентов из разных регионов России. 24 процента из них рассчитывают уложиться в 101-300 тысяч рублей, 21 процент хотят потратить не более 50 тысяч рублей, 17 процентов согласны отдать за ремонт 301-500 тысяч рублей, девять процентов — более 500 тысяч рублей.

42 процента опрошенных собираются делать ремонт весной или летом 2023 года. При этом 38 процентов хотят переделать жилье самостоятельно, 33 процента планируют нанять для выполнения части работ специалистов, 27 процентов полностью доверят задачу подрядчикам, а два процента попросят помощи у знакомых и родственников.

29 процентов россиян рассчитывают закончить ремонт за один-два месяца, 26 — за три-четыре недели, 14 процентов — за одну-две недели. Еще 12 процентов респондентов назвали срок в три-четыре месяца, семь процентов — более полугода, два процента — не более одной недели. Восемь процентов считают, что не смогут завершить работы в обозримой перспективе.

В январе россияне рассказали, откуда берут средства на ремонт. Большинство (74 процента) заявили, что потратят на улучшение жилья собственные накопления.