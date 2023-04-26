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14:03, 26 апреля 2023Интернет и СМИ

Роскомнадзор раскрыл число заблокированных ресурсов с фейками о ходе СВО

Роскомнадзор заблокировал более 160 тысяч ресурсов с фейками о ходе спецоперации
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Роскомнадзор назвал число заблокированных в России ресурсов с фейковой информацией о ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале ведомства.

«Более 160 000 ресурсов с фейками о ходе СВО заблокировал Роскомнадзор [с 24 февраля 2022 года]», — раскрыли в ведомстве.

Также утверждается, что был ограничен доступ к более 4300 пиратских видеосервисов, распространяющих рекламу с ложной информацией о спецоперации. Кроме того, в Роскомнадзоре заявили о блокировке почти 3500 «зеркал» «антироссийских информационных ресурсов».

В Роскомнадзоре отметили, что фейки создаются и распространяются с целью вызвать у людей сильную психоэмоциональную реакцию. Нередко материалы с ложной информацией опираются на долю истины, указали в ведомстве. Фейки действуют с накопительным эффектом, постепенно формируя вокруг человека параллельную информационную реальность, что приводит к отказу от критического мышления, подчеркивается в сообщении.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор пригрозил блокировкой ресурсам, которые будут транслировать «Евровидение-2023», если на музыкальном конкурсе будет замечена ЛГБТ-пропаганда. Ведомство напомнило, что российское законодательство запрещает пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений в СМИ и интернете.

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Олег Давыдов
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