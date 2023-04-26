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12:15, 26 апреля 2023Россия

Минобороны отчиталось о срыве ротации ВСУ в районе Марьинки

Минобороны заявило, что российские войска сорвали ротацию ВСУ в районе Марьинки

Фото: РИА Новости

Российские войска сорвали ротацию подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Марьинки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в среду, 26 апреля, сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев, чьи слова приводит Telegram-канал Минобороны России.

«В районе населенного пункта Марьинка сорвана ротация личного состава 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Подразделениями специального назначения Южной группировки войск и артиллерией 1-го армейского корпуса уничтожены несколько подразделений общей численностью до 30 человек», — сказал Астафьев.

Кроме того, на авдеевском направлении артиллеристы 1-го армейского корпуса совершили огневой налет по автомобильной колонне ВСУ в районе населенного пункта Орловка. Также на лисичанском направлении авиация Южного военного округа в районе населенного пункта Григоровка уничтожила опорный пункт 81-й аэромобильной бригады ВСУ.

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Ранее в Минобороны России отчитались об уничтожении двух опорных пунктов Вооруженных сил Украины на южнодонецком направлении. Так, передовым подразделениям группировки удалось вскрыть мобильную группу сил Киева.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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Никита Абрамов
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