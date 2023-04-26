Военный аналитик назвал преимущество России перед Украиной на фронте

Военный аналитик Кнутов: у России есть преимущество в системах РСЗО, превосходящих HIMARS

Несмотря на ощутимое превосходство Украины в личном составе, у России есть преимущество в виде технических средств и вооружений, заявил военный аналитик Юрий Кнутов изданию Ura.ru.

По его словам, за счет этого превосходство украинской стороны нивелируется. «По беспилотникам у нас с противником есть определенный паритет. Пока есть преимущество в системах по типу HIMARS. У нас только сейчас налаживается массовое производство [реактивных систем залпового огня] "Торнадо-С“», — отметил эксперт. Он добавил, что практически все виды российского вооружения превосходят украинское как по качеству, так и по количеству.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев рассказал о точности российских аналогов американских РСЗО High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS). Он назвал HIMARS достойным оружием, но подчеркнул, что российские системы «глубину поражения имеют такую же и лучше».