Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:02, 26 апреля 2023Россия

Военный аналитик назвал преимущество России перед Украиной на фронте

Военный аналитик Кнутов: у России есть преимущество в системах РСЗО, превосходящих HIMARS

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Несмотря на ощутимое превосходство Украины в личном составе, у России есть преимущество в виде технических средств и вооружений, заявил военный аналитик Юрий Кнутов изданию Ura.ru.

По его словам, за счет этого превосходство украинской стороны нивелируется. «По беспилотникам у нас с противником есть определенный паритет. Пока есть преимущество в системах по типу HIMARS. У нас только сейчас налаживается массовое производство [реактивных систем залпового огня] "Торнадо-С“», — отметил эксперт. Он добавил, что практически все виды российского вооружения превосходят украинское как по качеству, так и по количеству.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев рассказал о точности российских аналогов американских РСЗО High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS). Он назвал HIMARS достойным оружием, но подчеркнул, что российские системы «глубину поражения имеют такую же и лучше».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
На Украине заявили о праве Киева уничтожать все в Крыму и Донбассе
Турист поспорил с другим отдыхающим о политике и отрезал ему ухо
Строителей заподозрили в хищении 300 миллионов рублей у спецназа ГРУ
Около 100 строений сгорели при пожаре в российском поселке
Врач назвал признаки опасной мужской болезни
Двух мужчин обвинили в колдовстве и похоронили заживо
Военный аналитик назвал преимущество России перед Украиной на фронте
Запустившая на Луну модуль Hakuto-R компания сообщила о провале миссии
В Китае указали на последствия полного запрета экспорта в Россию
Байден посетит Японию
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.