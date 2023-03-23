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10:40, 23 марта 2023Наука и техника

Медведев рассказал о российских аналогах HIMARS

Дмитрий Медведев рассказал о точности российских аналогов американских РСЗО HIMARS

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Россия обладает системами, которые имеют такую же точность, как у американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS). Об аналогах системы замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев рассказал, отвечая на вопрос в интервью российским СМИ и пользователям «ВКонтакте», пишет ТАСС.

«Все время вспоминают этот самый HIMARS — это вполне достойное оружие, тут ничего нельзя сказать. Но мы обладаем не худшим видом оружия, которое точность и глубину поражения имеет такую же и лучше», — сказал он.

Медведев отметил, что сейчас идет война высокоточного оружия, включая ракеты и снаряды. По его словам, управляемые боеприпасы «Краснополь» показывают очень высокую эффективность поражения целей.

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Ранее в публикации чешской газеты Lidovky российский дрон-камикадзе «Ланцет» назвали убийцей американских РСЗО HIMARS и зенитных установок Stormer.

В декабре военный эксперт Дмитрий Болтенков заявил, что российские РСЗО «Торнадо-С» превосходят HIMARS по дальности стрельбы и мощности боевой части.

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Даниил Иринин
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