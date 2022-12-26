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13:05, 26 декабря 2022Наука и техника

Военный эксперт заявил о превосходстве РСЗО «Торнадо-С» над американскими HIMARS

Военный эксперт Болтенков заявил о превосходстве РСЗО «Торнадо-С» над американскими HIMARS
СюжетТорнадо в России

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Технические характеристики реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» превосходят американские ракеты HIMARS. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на военного эксперта Дмитрия Болтенкова.

По словам Болтенкова, для «Торнадо-С» были разработаны новые боевые припасы, уже завершилась поставка ракет для российской армии. Военный эксперт пояснил, что у российских РСЗО выше дальность стрельбы, а также мощнее боевая часть.

«Задача "Торнадо" — работа по важнейшим целям как в тактической, так и в оперативной глубине обороны, на дальностях, что находятся вне зоны досягаемости ствольной артиллерии. Надо продолжать насыщать войска такими системами, чтобы даже командир дивизии мог оперативно «заказать» удар в интересах своего соединения на максимальную глубину», — цитирует издание Болтенкова.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что использование РСЗО «Торнадо-С» и самоходных артиллерийских установок (САУ) 2С7М «Малка» для контрбатарейной борьбы позволяет эффективно поражать артиллерийские системы иностранного производства в ходе спецоперации на Украине.

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Алина Хасанбекова
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