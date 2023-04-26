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17:04, 26 апреля 2023Экономика

В Казахстане объяснили сегрегацию счетов граждан России и Белоруссии

Депозитарий Казахстана: причиной сегрегации счетов граждан РФ являются требования Европы

Фото: Unsplash

Центральный депозитарий Республики Казахстан (ЦДРК) объяснил, что начал принудительно отделять брокерские счета граждан России и Белоруссии от счетов других клиентов из-за требований европейских депозитариев Euroclear и Clearstream. Об этом депозитарий сообщил Forbes.

ЦДРК сегрегировал активы российских депонентов от всех остальных, начиная с 2022 года, для соблюдения санкций. Теперь с 1 мая он будет отделять такие активы на брокерских счетах, открытых казахстанскими депонентами.

В связи с этим все клиенты на время лишатся возможности выводить средства с данных счетов. Ограничения прекратятся после завершения перевода активов граждан и юридических лиц из России и Белоруссии на специализированные счета номинального держания в международных депозитариях.

Требование о сегрегации к казахстанским брокерам выдвинула Казахстанская фондовая биржа (KASE). Один из местных брокеров, объявивших о решении биржи, компания Halyk Finance, собирается закрыть для россиян и белорусов доступ к сектору KASE Global и иным инструментам, по которым пройдет сегрегация. Организация предупредила, что после 1 мая клиенты могут столкнуться с задержками в расчетах по сделкам на KASE, что, в свою очередь, грозит дефолтом и штрафам со стороны биржи.

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Мария Грушко
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