Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
11:08, 26 апреля 2023Забота о себе

Единственный брат 12 сестер рассказал о необычном требовании к их личной жизни

Брат 12 девушек запрещал друзьям водить их на свидания и не встречался с их подругами

Фото: The Sun

Британец, который был единственным братом 12 сестер, рассказал о необычном требовании к их личной жизни. Об этом пишет издание The Sun.

36-летний британец Чарльз Льюис вырос в семье, где, кроме него, было еще 12 детей, причем все девочки. Сейчас самой старшей из его сестер 39 лет, а самой младшей — 19. Кроме того, у него 25 племянников и племянниц возрастом от месяца до 18 лет.

Льюис утверждает, что в юности запрещал друзьям водить его сестер на свидания, а сам не встречался с их подругами, хотя у девушек их было много. «Я не хотел лишней драмы, — объясняет он. — Знал, что будет несладко, если что-то пойдет не так». «Он так защищал сестер, что ни один из его друзей не посмел позвать их на свидания», — вспоминает его мать.

Материалы по теме:
«Я уже давно не жалею себя» Эта женщина родила 44 ребенка от одного мужчины, но растит их без него
«Я уже давно не жалею себя»Эта женщина родила 44 ребенка от одного мужчины, но растит их без него
25 октября 2018
«Развод стал нормальным этапом жизни» Россияне изменили свое отношение к женщинам, браку и детям. Какой стала российская семья?
«Развод стал нормальным этапом жизни»Россияне изменили свое отношение к женщинам, браку и детям. Какой стала российская семья?
12 октября 2020

При этом, по словам Льюиса, сестры всегда делились с ним подробностями личной жизни. «Я всегда говорил сестрам, когда их парни были неправы, они знали, что получат от меня хороший мальчишеский совет. Я никому не дал бы сестер в обиду», — говорит он.

В настоящее время Чарльз женат на 33-летней Мэдлин, которую встретил еще подростком. У пары трое детей.

Ранее бывший сенегальский предприниматель Ибрагима Ндиайе рассказал о воспитании девочек — сиамских близнецов в одиночку. Когда родились его теперь уже шестилетние дочери Мерьем и Ндейе, выяснилось, что у девочек разные сердца и легкие, однако общие желудок, печень, мочевой пузырь и в целом пищеварительная система.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александра Лисица
Обсудить
Последние новости
В Госдуме ответили пословицей на слова Киева о праве «уничтожить все» в Крыму
На реконструкции стадиона «Торпедо» в Москве нашли человеческие останки
Генпрокурор России предложил регламентировать проверки бизнесменов полицией
Подсчитана сумма не израсходованных на капремонт денег
ОКР решил добиваться изменения рекомендаций МОК по допуску россиян
В российском регионе ввели режим повышенной готовности из-за пожаров
Мужчина лишился ноги из-за царапины на пятке
Магазины пришедшего на смену Zara бренда откроются в России 27 апреля
Управлявший многотонным погрузчиком россиянин направил его на себя и умер
Стало известно о просьбе Месси повысить ему зарплату в ПСЖ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.