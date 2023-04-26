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15:14, 26 апреля 2023Силовые структуры

В российском регионе задержали семерых сторонников АУЕ

МВД: в КЧР полиция задержала семерых сторонников АУЕ, запускавших беспилотники в колонии

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Карачаево-Черкесской республике (КЧР) полиция и ФСБ задержали семерых членов ячейки АУЕ (движение признано экстремистским и запрещено на территории России). Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В отношении фигурантов возбудили уголовное дело по статье 282.2 («Организация деятельности экстремистской организации») Уголовного кодекса РФ.

По данным правоохранителей, задержанные придерживались идеологии экстремистского движения, пропагандировали ценности и традиции криминального мира. При обысках у фигурантов обнаружили свертки с телефонами, зарядками и сим-картами, а также квадрокоптеры для доставки запрещенных предметов в колонии. Беспилотники изъяли.

Ранее сообщалось, что житель Димитровграда с сообщниками создали ячейку АУЕ, общак которой достигал 1,5 миллиона рублей.

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Илона Палей
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